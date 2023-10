Choque e consternação pela morte de enfermeiro de VFX em colisão frontal

A morte de Paulo Rita, enfermeiro da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Vila Franca de Xira, na sequência de uma colisão frontal entre a mota que conduzia e um veículo ligeiro, na rotunda norte em Castanheira do Ribatejo, no sábado, 14 de Outubro, causou grande consternação entre a comunidade, especialmente entre as corporações de bombeiros e os seus antigos colegas de trabalho.

O choque e a tristeza pela partida do enfermeiro de 53 anos, cujo óbito foi declarado no local do acidente, tem sido visível pelas largas dezenas de publicações de notas de pesar nas páginas de várias associações humanitárias de bombeiros da região. É o caso dos Bombeiros de Alverca do Ribatejo que recordam Paulo Rita como uma “excelente pessoa, bom profissional, dedicado e humilde”. Também os Bombeiros de Castanheira do Ribatejo, que foram mobilizados para prestar socorro no acidente que vitimou o enfermeiro, lamentaram esta morte agradecendo “todos os momentos de partilha, amizade e trabalho conjunto que proporcionou” e apresentando sentidas condolências à família, amigos, INEM e Hospital de Vila Franca de Xira. Paulo Rita residia em Azambuja.

No acidente esteve envolvido um condutor de 21 anos que, apresentando-se em contramão na rotunda, foi colidir de frente com a mota em que seguia Paulo Rita. Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo, Bartolomeu Castro, o condutor do automóvel sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado ao Hospital de Vila Franca de Xira.

Bartolomeu Castro adiantou ainda que foi encaminhado para o local do acidente um psicólogo do INEM uma vez que a equipa da VMER conhecia a vítima mortal. Também o jovem condutor acabou por receber apoio psicológico. O alerta para o acidente foi dado às 00h02 e para o local foram mobilizados nove bombeiros apoiados por três veículos, a VMER, um psicólogo do INEM e a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência.