Início da empreitada da nova esquadra da PSP no Entroncamento marcada para amanhã

Projecto para nova esquadra da Polícia de Segurança Pública, no Entroncamento, vai finalmente avançar. Segunda-feira, 23 de Outubro, o executivo vai estar presente no local, juntamente com o ministro da Administração Interna, para o lançamento da primeira pedra.

A empreitada para o projecto da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP), no Entroncamento, vai ter segunda-feira, 23 de Outubro, o seu arranque. Pelas 10h00, o executivo municipal, juntamente com o ministro da Administração Interna, vão marcar presença no local para o lançamento da primeira pedra. A nova esquadra vai estar localizada no cruzamento da Rua Dom Carlos com a Rua Miguel Bombarda, junto ao Centro de Saúde do concelho.

A nova esquadra da PSP era uma promessa, com mais de duas décadas, que nunca tinha saído do papel. Conforme noticiou O MIRANTE em Julho, a empreitada da construção está consignada à empresa Vomera Building Solutions, LDA. Devido ao atraso no avanço da obra, o preço da empreitada aumentou para dois milhões de euros.