Alhandra acolheu estágio técnico de combate ao cancro da mama

A União Portuguesa de Karaté Kenpo (UPKK) celebrou um protocolo de cooperação com o município visando a realização de um estágio técnico de combate ao cancro da mama que se realizou em Alhandra a 15 de Outubro. O contrato programa de desenvolvimento desportivo foi aprovado por unanimidade em reunião de câmara e prevê uma isenção do pagamento de taxas ao município por parte da UPKK no valor de 127,89 euros, pela utilização do pavilhão desportivo da escola básica 2,3 Soeiro Pereira Gomes.

O cancro da mama afecta milhões de mulheres e homens por ano e o diagnóstico precoce é a melhor arma para combater a doença e aumentar as taxas de sobrevivência, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. O cancro da mama, quando detectado em fases iniciais, é frequentemente tratável e com taxas de cura significativamente mais altas.