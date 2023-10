Suspeito de matar à facada no Entroncamento entregou-se e está em prisão preventiva O corpo de José Correia (na foto) foi a sepultar no cemitério do Entroncamento no sábado 7 de Outubro. fotoDR partilhe no Facebook O suspeito da morte de José Correia junto a um bar no Entroncamento entregou-se à Polícia Judiciária e, por decisão do tribunal, ficou em prisão preventiva. Alega ter agido em legítima defesa e fez prova de um ferimento no peito.

Joaquim Moura, o suspeito de ter matado à facada José Correia, de 51 anos, junto ao bar Celta-Ibero, no Entroncamento, na madrugada de 30 de Setembro, entregou-se à Polícia Judiciária (PJ) fazendo-se acompanhar do seu advogado. Depois de passar uma noite na cela da PJ foi presente à juíza de instrução criminal de Benavente, que determinou a aplicação da medida de coacção mais gravosa, prisão preventiva.

O advogado do arguido, Aníbal Pinto, afirmou ao JN que foi ele quem o aconselhou a entregar-se, o que aconteceu a 6 de Outubro, e acredita que Joaquim Moura, mais conhecido por Dálio, agiu em legítima defesa e, inclusive, levou uma facada no peito da qual fez prova em tribunal. Por esse motivo, justificou, o seu cliente desferiu vários golpes a José Correia sendo que um deles se revelou fatal.

O arguido, que esteve em fuga mais de uma semana, alegadamente por estar a ser alvo de ameaças de morte, tinha um mandado de detenção emitido pela Polícia Judiciária que acabou por recebê-lo nas suas instalações em Leiria. Um momento que foi presenciado por alguns populares, inclusive por um homem que disse ser o relações-públicas do Celta-Ibero e que assegura que Joaquim Moura agiu em legítima defesa depois de José Correia ter tentado forçar a entrada no bar que já se encontrava encerrado.

A vítima mortal, recorde-se, sofreu várias facadas na zona do pescoço e clavícula. À chegada dos meios de socorro encontrava-se em paragem cardiorrespiratória e com hemorragia abundante naquela zona do corpo. O óbito acabou por ser declarado à chegada ao Hospital de Torres Novas depois de várias tentativas de reanimação. O seu corpo foi a enterrar no sábado, 7 de Outubro, no cemitério do Entroncamento.