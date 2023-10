Estigma da doença mental tem diminuído entre os jovens

Após a pandemia, as pessoas, sobretudo os mais jovens, demonstraram mais facilidade em procurar ajuda especializada para ultrapassar as suas fragilidades. Comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, organizadas pela Câmara de Santarém.

O estigma ligado à saúde mental tem vindo a diminuir sobretudo entre os jovens que têm procurado ajuda especializada com mais facilidade. A opinião é da presidente da associação A Farpa – Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico, Filipa Martinho, e foi expressa à margem da sessão de encerramento das comemorações do Dia Mundial da Saúde Mental, que decorreu no auditório do ISLA Santarém. O programa, organizado pela Câmara de Santarém, decorreu de 10 a 13 de Outubro.

Filipa Martinho considera que iniciativas onde se fala sobre doença mental são sempre importantes “É fundamental continuar a falar de saúde mental, um assunto que sempre foi tabu. Felizmente, agora começa a haver maior abertura e menos receio de se falar da doença e saúde mental. No entanto, ainda há muito caminho a percorrer”, afirma Filipa Martinho. A dirigente de A Farpa refere que, depois da pandemia, há mais pessoas a assumir que precisam de ajuda em relação à sua saúde mental sobretudo entre os mais jovens. “Os mais novos têm mais facilidade em assumir os seus problemas nesta área. É importante que procurem ajuda, caso necessitem, porque pode ajudar muito até no seu desenvolvimento social”, destaca a presidente de A Farpa.

A mesma responsável explica que ainda existe muito trabalho de sensibilização a fazer junto da comunidade. “Queremos chegar a todos. Temos feito muito trabalho de sensibilização junto de escolas e também de empresas. Alertamos para as pessoas estarem atentas, porque muitas vezes podemos intervir numa situação inicial mas é necessário as pessoas olharem umas pelas outras”, reforça Filipa Martinho.

A sessão de encerramento das comemorações, que contou com a presença do vereador Diogo Gomes em representação do município de Santarém, teve como orador José Carlos Gomes. O professor do Politécnico de Leiria e perito do Conselho Nacional de Saúde explicou que um dos aspectos mais importantes da saúde mental é cada pessoa compreender o seu quadro patológico e desenvolver recursos para ultrapassar o seu problema.

“O problema não é se tenho ou não uma doença mental. O problema é como encaro essa doença e como a sociedade encara a presença da minha doença mental. É aqui que existe muito trabalho a fazer com as pessoas portadoras de doença mental para ajudá-las a terem saúde mental”, reforçou José Carlos Gomes, que deu o exemplo do artista alemão Eduard Munch, que sofria de bipolaridade, mas conseguia expressar os seus medos e anseios através da pintura.