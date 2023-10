CPCD da Póvoa de Santa Iria vai distinguir atletas e sócios no 47º aniversário

O Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria vai celebrar o seu 47º aniversário com um programa vasto que inclui a distinção dos sócios com o maior percurso de vida ligado à associação e a apresentação do novo livro de poemas de Fabião Coutinho, dirigente da colectividade.

Do programa consta um içar da bandeira às 08h30, seguida de uma missa às 09h00 em memória dos sócios falecidos. Às 17h00 está agendada a sessão solene do aniversário, que inclui o reconhecimento de atletas com carreira desportiva no CPCD e a condecoração dos atletas campeões da Europa em futsal sub-19 e pela selecção nacional que iniciaram a sua vida desportiva no CPCD. Segue-se depois a entrega de emblemas aos sócios com 40, 25 e 15 anos.

Fabião Coutinho apresenta livro

A sessão solene contará também com a apresentação do novo livro de poemas de Fabião Coutinho, publicado com a chancela de O MIRANTE Editora. Esta será a primeira oportunidade para os leitores do concelho de Vila Franca de Xira contactarem com a obra do poeta, depois desta já ter sido apresentada na sua terra natal, Seda, concelho de Alter do Chão, a 1 de Outubro. Fabião Coutinho, que é também membro dos corpos sociais do CPCD, é um rosto querido da cidade e a arte está-lhe no sangue, quer como poeta popular quer enquanto cantor e tocador de viola e cavaquinho no grupo de música popular do CPCD. O livro, como O MIRANTE já noticiou, reúne alguns dos seus melhores poemas, fruto de duas décadas de escrita.