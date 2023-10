Avieiros de Vila Franca de Xira vão usar marina até cais ser reparado

Até que o pontão de acesso ao cais dos avieiros de Vila Franca de Xira seja reparado ou substituído por uma nova estrutura os pescadores vão poder usar temporariamente a vizinha marina do União Desportiva Vilafranquense (UDV). A informação foi avançada pelo presidente da Câmara de VFX, Fernando Paulo Ferreira, que garante que já foi contactada uma empresa especializada para ir ao local e ver como poderá ser rapidamente reparada a estrutura que foi destruída pelo mau tempo no dia 17 de Outubro. “Entretanto já falei com o presidente da comissão administrativa do UDV que generosamente permitiu que os avieiros coloquem os seus barcos na marina até o cais estar reparado”, informou o autarca.

Na última reunião de câmara, o presidente do município foi confrontado com críticas por parte da oposição CDU e Chega devido ao arrastar de uma solução para requalificação definitiva do local. O vereador Barreira Soares, do Chega, lembrou que há muito que as condições no cais são terceiro-mundistas, a começar pelos barracões onde guardam as artes de pesca e que são, para o eleito, “um verdadeiro paiol”. Já para José João Oliveira, da CDU, há muito que a zona dos avieiros está degradada e a precisar de uma grande intervenção. “E depois acontecem estas coisas que não deviam acontecer e nos deviam preocupar. É bom saber que já foi encontrada uma solução temporária mas a reparação deve ser rápida”, avisou.

A reportagem que O MIRANTE publicou no ano passado parecia ser um prefácio do que aconteceu agora com a destruição do pontão. A comunidade avieira está descontente por ter de trabalhar num cais sem condições e que mais parece uma lixeira a céu aberto, fruto de décadas sem qualquer limpeza ou requalificação. O cais é pequeno, as arrecadações provisórias construídas há década e meia tornaram-se definitivas e estão estragadas, são exíguas e os pontões têm a madeira podre e a desfazer-se. Não há espaço para guardar as redes. Não há contentores do lixo e o mato não é cortado.

Quem vive do sustento dado pelo rio não cala a indignação de se ver abandonado pelo município há décadas. “Arranjaram tudo em Alhandra e Póvoa de Santa Iria e nós ficámos aqui esquecidos”, lamentava Fernando Mirão. Outro pescador avieiro, Luís Santos, chegou a ir a uma reunião de câmara dizer na cara dos políticos a vergonha que sentia em ver o estado do bairro mas praticamente nada foi feito desde então.