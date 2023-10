Primeira apanha colectiva da azeitona nas “100 oliveiras para José Saramago” na Azinhaga

Familiares de José Saramago e alguns moradores da Azinhaga realizaram a primeira apanha colectiva nas 100 oliveiras plantadas no âmbito do centenário do nascimento do escritor. Após a recolha e sua transformação, a organização decidiu não comercializar o azeite, distribuindo o “ouro verde” pelos participantes.

A Fundação José Saramago e a Junta de Freguesia da Azinhaga, no concelho da Golegã, promoveram no sábado, 21 de Outubro, uma apanha colectiva da azeitona nas ‘100 oliveiras para José Saramago’, um projecto da fundação e da família do escritor, que esteve inserido nas celebrações do centenário do seu nascimento. O presidente da Junta da Azinhaga, Victor Guia, alguns locais e familiares do Nobel da Literatura, que nasceu na Azinhaga a 16 de Novembro de 1922, marcaram presença na iniciativa que é vista pela organização como uma “celebração da literatura”.

Após a recolha das azeitonas e sua transformação, a organização decidiu não comercializar o azeite e vai distribuir o “ouro verde” pelos participantes na apanha. “Quando plantámos as oliveiras percebemos que elas têm um significado muito identitário da aldeia, já são um marco importante na Azinhaga, e por isso concordámos que fazia todo o sentido que a comunidade usufruísse do que têm para dar”, explica a O MIRANTE Ana Saramago Matos, neta do escritor.

Rute Campanha é o rosto da Fundação José Saramago na Azinhaga há cerca de um ano e meio. Ao longo de vários dias esteve a preparar a iniciativa, tendo-se estreado na apanha da azeitona que, neste caso, foi realizada com recurso a um varejador manobrado por Rui Dinis, um morador da Azinhaga que se voluntariou para ajudar devido à experiência que tem na actividade.

Sobre o projecto da fundação na Azinhaga, Rute Campanha afirma que tem crescido gradualmente e que são cada vez mais os interessados em conhecer as origens e os primeiros anos de vida de José Saramago na aldeia ribatejana. “Temos os visitantes portugueses que vêm de norte a sul do país, temos muitos visitantes estrangeiros que vêm de Lisboa para conhecer a aldeia, e estamos a realizar um esforço grande para que a comunidade local se interesse por este projecto”, refere, acrescentando que o espaço da fundação na Azinhaga guarda não só as memórias de José Saramago, mas também a das pessoas da Azinhaga, uma vez que é uma antiga escola primária.