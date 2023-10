Enfermeiros anunciam concentração e plenário à porta do Hospital de VFX

Os enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX) vão realizar a 9 de Novembro, pelas 11h00, um plenário e concentração no hospital exigindo a contagem integral do tempo de serviço para progressão na carreira.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) exige ao Ministério da Saúde e à administração do hospital, liderada por Carlos Andrade Costa, que faça a contagem integral de todos os pontos de serviço para efeitos de progressão nas carreiras e que todos os enfermeiros especialistas sejam transitados para as respectivas categorias. Estas reivindicações vão ser entregues a 9 de Novembro à administração da unidade hospitalar na forma de um abaixo-assinado.

“É incompreensível que a administração do hospital ainda não tenha atribuído os justos pontos para efeitos de progressão aos enfermeiros”, critica o SEP. Em Agosto e após “dois anos de inúmeras acções de luta e reivindicação”, diz o sindicato, os enfermeiros conseguiram a adesão do HVFX aos Instrumentos de Regulamentação Colectiva de Trabalho celebrados pelo SEP com as restantes Empresas Públicas do Estado (EPE) mas as carreiras continuam ainda por ser actualizadas.