Região Centro pode ser o fiel da balança na escolha de Santarém para o novo aeroporto

A região Centro “pode ser o fiel da balança” na escolha da localização do novo aeroporto em Santarém, considerou o promotor do projecto ‘Magellan 500’, num debate realizado em Santarém. “Não é só o Centro, agora o Centro pode ser o grande fiel da balança, porque um aeroporto em Lisboa, as pessoas daqui já estão habituadas historicamente, mas qualquer aeroporto mais para sul ficam ainda mais longe”, afirmou Carlos Brazão. Na sessão, os presidentes dos municípios de Santarém, Castelo Branco, Guarda e Leiria - quatro capitais de distrito - deixaram o seu inequívoco apoio ao projecto e Carlos Brazão lançou o mote à região Centro para se fazer ouvir e “deixar de não existir”.

O promotor do projecto de construção de um aeroporto internacional em Santarém, que falava no debate “Aeroporto em Santarém – a escolha certa?”, no dia 17 de Outubro, salientou que uma infraestrutura aeroportuária “tem tudo para ser uma centralidade global, é um centro gravítico”, e pode ser também “uma grande forma de aliviar a pressão habitacional que existe em Lisboa”, criando “um corredor habitacional para norte”.

No debate, promovido pelo Guia Comércio de Santarém/Cariz Observador, participaram autarcas, dirigentes de entidades de turismo e empresários. “Isto não é um projecto de Santarém, é um projceto do país”, frisou Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara de Santarém, vincando que “sendo em Santarém também é o projecto que melhor ajuda a região de Lisboa”. O autarca considera que Vendas Novas “tem os seus méritos”, mas fica na margem sul, com as dificuldades de acessibilidades, e notou que a terceira travessia está prevista só para 2050. E a sua construção antecipada, em paralelo com um aeroporto a sul do Tejo, representaria uma sobrecarga difícil de sustentar nas contas públicas, como sublinharam alguns oradores.

O país tem andado muito a olhar para os grandes centros

O presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, salientou que “a melhor solução” para os 15 municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) das Beiras e Serra da Estrela “é Santarém” pois é o projecto “que fica mais próximo” da sua região. A região Centro é um quarto do território nacional e o autarca independente notou que nos últimos 50 anos o país “andou a olhar muito para os grandes centros, a começar por Lisboa, sendo “mais do que tempo” de começar a olhar para o território “de uma outra forma”, a começar pelo aeroporto de Santarém.

Para o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, o novo aeroporto na margem sul não beneficia as populações da região Centro, pelo que o projecto de Santarém “deverá merecer uma análise muito fundamentada sobre as suas vantagens relativamente à sua concretização”, que também recebeu apoio da CIM de Leiria, tanto mais que é a melhor solução económica para o Estado português “porque há interessados privados” em fazer o investimento.

O presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues, explicou que desde a primeira hora defenderam a “localização estratégica” para a sua região, mas também para o país, por ficar no centro, mas relativamente próxima de Lisboa e de cidades e concelhos com impacto no território e que também merecem um aeroporto que aproxime da Europa e do mundo.

O apoio a Santarém foi também manifestado por Anabela Freitas, da Entidade Regional de Turismo do Centro, sublinhando que um investimento num aeroporto se faz “uma vez em décadas” e deve contribuir para “a diminuição das assimetrias sociais e económicas” e favorecer o turismo e actividade económica.

O vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, Pedro Beato, lamentou que quando tem no seu território três locais possíveis para o novo aeroporto, incluindo Vendas Novas, a entidade nunca tenha reunido com a Comissão Técnica Independente (CTI) constituída para escolher a localização. E elogiou os promotores da solução Santarém pela forma como têm apresentado e divulgado o seu projecto.

Os representantes da Associação Empresarial da Região de Santarém (Nersant), Rui Serrano, e da Aliança Empresarial do Distrito de Santarém, David Dias, defenderam a localização em Santarém, nomeadamente por ser de iniciativa privada e custar menos ao erário público.