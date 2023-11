Encontro em Santarém promoveu debate sobre escolas superiores de educação

O encontro anual da ARIPESE- Associação de Reflexão e Intervenção Educativa na Política das Escolas Superiores de Educação (ESSE) teve como mote “Educação para o desenvolvimento nas ESE” e decorreu no auditório da Escola Superior de Educação de Santarém no dia 30 de Outubro. No auditório estiveram presentes João Teixeira Leite, vice-presidente da autarquia de Santarém, Sónia Seixas, vice-presidente do Instituto Politécnico de Santarém, George Camacho, director da Escola Superior de Educação de Santarém, e Carlos Teixeira, presidente da ARIPESE.

Também estiveram no encontro representantes de instituições de ensino superior estrangeiras, como Noelia Santamaría-Cardaba da Universidade de Valladolid, em Espanha, e Carlos Serra, Universidade Eduardo Mondlane, em Moçambique.