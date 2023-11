Lugares de estacionamento tarifado em Fátima aumentam

Medida pretende promover a rotatividade do estacionamento, combatendo o uso abusivo e continuado e facilitando o acesso ao comércio e serviços aí instalados.

A expansão do estacionamento tarifado em Fátima entra em vigor no dia 15 de Novembro, anunciou a Câmara Municipal de Ourém. A área compreendida entre a Rotunda dos Peregrinos e a Rotunda de Santo António (Avenida D. José Alves Correia da Silva) e Rua de São Paulo passa a ter estacionamento pago. “Esta medida pretende promover a rotatividade do estacionamento, combatendo o seu uso abusivo e continuado e facilitando o acesso ao comércio e serviços aí instalados”, divulgou o município.

De acordo com a autarquia, “os novos parcómetros estão ainda em fase de implementação, mas entrarão em funcionamento a 15 de Novembro, dando espaço para a necessária consciencialização dos automobilistas e para que os residentes ou comerciantes possam solicitar a emissão do respectivo cartão de residente”.