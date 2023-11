Lombas no piso para acabar com corridas de automóveis em ruas de Vialonga

As rectas na zona da Quinta do Serpa e por trás do Pingo Doce do Olival das Minas, em Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira, vão receber lombas de alcatrão para obrigar os condutores a diminuir a velocidade. O objectivo é acabar com várias corridas de automóveis ilegais que ali estão a acontecer há várias semanas e também a variante de Vialonga vai ser alvo de maior fiscalização por parte das autoridades policiais.

Medidas que surgem depois de vários moradores terem manifestado à junta de freguesia e Guarda Nacional Republicana (GNR) a sua preocupação com as cada vez mais frequentes corridas de rua em carros modificados que ali acontecem. Fonte da GNR confirma a situação a O MIRANTE, garantindo que os militares estão a reforçar a sua presença nos locais já tendo mesmo sido identificados alguns condutores. Um papel que não é fácil para as autoridades já que neste jogo do gato e do rato os infractores colocam-se em fuga logo que percebem que a GNR está a caminho ou a chegar.

Quem ali vive está revoltado com a situação e tem receio de dar a cara com medo de represálias ou violência dos condutores que se juntam em grupos que chegam a ter várias dezenas de automóveis modificados, especialmente durante as madrugadas de sexta-feira, sábado ou feriados. Não só o descanso dos moradores fica afectado como também a segurança de quem conduz ou caminha pode estar em risco. “Além do barulho ensurdecedor e assustador para adultos e crianças é um perigo. Por volta das duas da manhã lá vão eles dar umas voltas na variante. Dezenas de carros”, avisa uma moradora a O MIRANTE.

O presidente da Junta de Vialonga, João Tremoço, confirma a situação e confessa-se também ele muito preocupado com o que se está a passar sobretudo pela segurança dos outros condutores ou de jovens e crianças que possam passar nos locais. “Já recebemos queixas, já transmitimos a nossa preocupação à GNR e estamos a tratar com a câmara do pedido para se colocarem lombas de alcatrão na zona que obriguem a reduzir a velocidade”, confirma o autarca. As últimas estatísticas davam conta das autoridades policiais terem travado mais de 1.500 corridas ilegais em Portugal nos últimos cinco anos.