Administrador do Hospital de VFX vai prestar contas à câmara municipal

O executivo da Câmara de Vila Franca de Xira, à excepção da CDU, vai reunir com a administração do hospital da cidade, liderada por Carlos Andrade Costa, para transmitir o seu desagrado face ao estado actual de funcionamento da unidade. A proposta para realização de uma reunião com a administração do hospital foi apresentada pela Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) e foi aprovada pela maioria com voto contra da CDU. Além da administração do hospital vai também ser solicitada a presença na reunião do director executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES).