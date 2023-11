Festival do Bunho e do Pão recebe 6 mil euros da Câmara de Santarém

O 1º Festival do Bunho e do Pão de Barbela, organizado pela Junta de Freguesia de Moçarria, vai contar com um apoio financeiro de 6 mil euros por parte da Câmara de Santarém. O subsídio foi aprovado por unanimidade na última reunião do executivo municipal, que reconhece a relevância do evento que promove a identidade cultural e funciona como dinamizador económico da freguesia, valorizando o que de melhor se faz neste território.