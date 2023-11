Isabel Costa é uma das últimas costureiras de meias de campino

As costureiras das meias altas que calçam os forcados, dançarinos do rancho e campinos são difíceis de encontrar. Isabel Costa é uma das últimas a manter viva a identidade e tradições ribatejanas.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

É num ateliê no piso térreo da casa que Isabel Costa dá seguimento a uma actividade que se vai perdendo com o passar dos anos em Benavente, onde nasceu e vive, e por todo o Ribatejo: tricotar meias em algodão branco para campinos, forcados e ranchos folclóricos. É uma arte rara pela qual a juventude deixou há muito de se interessar. “Qualquer dia não há quem faça. Não há quem queira aprender e quando as velhinhas se forem todas então não sei”, diz em jeito de lamento sem tirar os olhos compenetrados da meia que está a finalizar de linha e agulha na mão.