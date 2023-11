Passeio de Pais Natal e almoço solidário em Alpiarça

O Moto Clube Charrua de Alpiarça tem agendado para dia 17 de Dezembro um Passeio de Pais Natal pelo concelho de Alpiarça com entrega de brindes a várias instituições do concelho. Está também previsto um almoço solidário nesse mesmo dia, pelas 13h00, com cozido à portuguesa, e um lanche durante a tarde. A concentração está marcada para as 09h00 no Moto Clube Charrua e as inscrições podem ser feitas até dia 15 de Dezembro na sede do Moto Clube Charrua, por telemóvel ou por correio electrónico.