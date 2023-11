Aeroporto: Santarém desconfia da isenção da Comissão Técnica Independente

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), manifestou na reunião do executivo de segunda-feira, 6 de Novembro, algumas dúvidas quanto à isenção da Comissão Técnica Independente (CTI), que está a avaliar as várias opções para localização do novo aeroporto internacional. O autarca assumiu estar “preocupado” com notícias e questões que lhe foram feitas pela comunicação social sobre a CTI e o novo aeroporto, nomeadamente sobre algumas pessoas que compõem a CTI, “com capacidade de decisão”, e que “tiveram uma grande preponderância sobre aquilo que foi a solução de Alcochete no passado”. Falou também de “estudos contratados a pessoas que tiveram também essa preponderância no passado relativamente a Alcochete”.

O semanário NOVO noticiou na semana passada que a CTI “se prepara para deixar de fora do relatório final as opções Santarém e Montijo”. Relatório esse que vai servir de suporte à decisão política do Governo. No entanto, contactada pelo mesmo jornal, a presidente da CTI, Rosário Partidário, considerou “extemporâneo” estar a falar dessa exclusão de opções na versão final do relatório referindo que no final deste mês se saberá o conteúdo do documento.

Perante as notícias e rumores que têm surgido, e quando está para breve a saída do relatório final, Ricardo Gonçalves refere que há questões que gostava de ver esclarecidas na próxima reunião da Comissão Técnica de Acompanhamento da CTI, de que faz parte. O autarca de Santarém revelou ainda que, juntamente com os seus homólogos de Alcanena, Golegã e Torres Novas, já pediu reuniões ao primeiro-ministro e ao Presidente da República sobre essa matéria. “Gostávamos de ser ouvidos porque o ruído que nos fizeram chegar algumas perguntas de alguns jornalistas não nos deixaram descansados”, afirmou, acrescentando que depois de avaliar o relatório final da CTI decidirão sobre eventuais medidas a tomar.

Ruído compromete decisão final

A intervenção de Ricardo Gonçalves na abertura da reunião de câmara foi secundada pelo vereador do Chega, Pedro Frazão, que aludiu a notícias sobre a CTI ou a pessoas a ela ligadas e a uma eventual preferência pela localização do novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete, no concelho de Benavente. Mas quis ir ainda “mais longe” e falou sobre alguns “escândalos” envolvendo elementos da CTI e contratações de estudos no âmbito do processo de avaliação das várias opções considerando que todo o “ruído” que tem havido em torno do trabalho da CTI “irá comprometer a decisão final, seja ela qual for”.

Pedro Frazão manifestou ainda a sua “curiosidade e perplexidade” por a CTI, “que vem tentar trazer luz sobre vários projectos para um novo aeroporto internacional, não ter contratado um único especialista internacional”. O vereador do Chega concluiu confessando estar muito preocupado sobre “a independência e solidez” do relatório final desta Comissão Técnica Independente.

O vereador Nuno Domingos (PS) foi mais curto e menos incisivo na sua intervenção sobre o assunto referindo que também tem acompanhado com preocupação as notícias que têm vindo a lume sobre o novo aeroporto e deixando o desejo que o resultado final possa vir “isento de máculas”.