Pais pedem obras em escola no Bairro do Paraíso

A Escola Básica nº 4 do Bairro do Paraíso, em Vila Franca de Xira, pertencente ao Agrupamento de Escolas Reynaldo dos Santos, está desde Novembro do ano passado a sofrer com problemas que tardam em ser resolvidos, alertam vários pais de alunos.

Entre os problemas estão estores de algumas salas de aula danificados e fechados e um ginásio polivalente onde chove no interior quando a pluviosidade é mais elevada. “Não me parece de todo adequado que crianças do primeiro ciclo e professores estejam a assistir a aulas e a leccionar com luz artificial, quando as próprias salas de aula têm uma ampla área envidraçada que permitiria a passagem de luz natural para o interior”, lamenta Pedro Pereira, pai de um dos alunos.