Ourém relança campanha natalícia para estimular comércio

A iniciativa do município visa o apoio da economia local e das famílias do concelho durante a época de Natal

A campanha de apoio ao comércio local denominada “No Natal compre no comércio local e ganhe prémios”, promovida pela Câmara de Ourém, tem início no dia 1 de Dezembro, revelou o município. A iniciativa visa o apoio da economia local e das famílias do concelho durante a época de Natal, estimulando o consumo nos estabelecimentos locais.

“Os clientes terão a oportunidade de ganhar vales de compras no valor de 50 euros, convertidos em compras nos estabelecimentos participantes. Cada cliente poderá obter um cupão por cada 15 euros em compras, com um máximo de 10 cupões por compra”, explicou a autarquia. A campanha, que termina no dia 6 de Janeiro de 2024, “inclui ainda a oferta de vouchers aos alunos do ensino público e privado, do 5.º ao 12.º ano, com um valor de máximo de 50 euros”, que podem “ser utilizados em estabelecimentos aderentes até 31 de março de 2024”.