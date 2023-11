1.300 famílias e 2.500 crianças vivem situação de pobreza extrema em VFX

Ministros encontraram-se em Vila Franca de Xira para destacar o bom exemplo do município no combate à pobreza e exclusão infantil

Do diagnóstico já realizado pelo Núcleo Local de Garantia para a Infância de Vila Franca de Xira (NLG) foram sinalizadas 1.314 famílias e 2.416 crianças a viver na pobreza extrema e a precisar de acompanhamento e intervenção. Os números foram revelados numa apresentação nos paços do concelho de Vila Franca de Xira que juntou as ministras da Solidariedade Social de Portugal e Bulgária, onde o funcionamento do núcleo de garantia para a infância de VFX foi considerado um bom exemplo a nível nacional.