Seminário em VFX mostra trabalho de apoio a comunidades desfavorecidas

Os trabalhos que os municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML) têm vindo a realizar nas áreas da educação e do desenvolvimento social, no âmbito do plano metropolitano de apoio às comunidades desfavorecidas, vão estar em destaque no seminário “Comunidades em Acção”, que se irá realizar a 21 de Novembro no Celeiro da Patriarcal, em Vila Franca de Xira.

No seminário, inserido nas respostas sociais do Plano de Recuperação e Resiliência em Operações Integradas em Comunidades Desfavorecidas na AML, os municípios de Vila Franca de Xira, Almada e Cascais vão mostrar projectos que estão a ser desenvolvidos no domínio da educação. Os municípios de Mafra, Amadora e Moita, por sua vez, apresentarão projectos territoriais de desenvolvimento social.

O seminário, que decorrerá entre as 09h30 e as 17h00, terá também duas mesas-redondas: a primeira sobre educação, que contará com a participação de Pedro Cunha, director-geral da educação; André Valente Martins, presidente da Câmara de Setúbal e Gonçalo Xufre da Silva, ex-consultor externo da OCDE na implementação do projecto “PISA para as Escolas nos Municípios”; a segunda sobre desenvolvimento social, com a participação de José Manuel Henriques, investigador do ISCTE, Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, e Ana Vasques, presidente do Conselho Directivo do Instituto da Segurança Social.

A inscrição na sessão é gratuita, e poderá ser feita através do preenchimento de um questionário gratuito online acessível no site do município até 20 de Novembro. Este será o primeiro de três seminários anuais que decorrerão até ao último trimestre de 2025 e que abrangerão o trabalho desenvolvido na totalidade dos 18 municípios da AML.