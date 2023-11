Trilho Panorâmico do Tejo em Praia do Ribatejo reaberto

O Trilho Panorâmico do Tejo na freguesia de Praia do Ribatejo, concelho de Vila Nova da Barquinha, foi reaberto na sexta-feira, 17 de Novembro, depois de ter estado parcialmente interditado nas últimas semanas por razões de segurança, na sequência das condições atmosféricas adversas que se fizeram sentir, indicou o município. “Já reabriu, após a conclusão dos trabalhos de manutenção, o troço do Trilho Panorâmico do Tejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha, parcialmente interditado nas últimas semanas”, referiu o município em nota de imprensa.

O município de Vila Nova da Barquinha havia indicado no início do mês que a interdição de circulação se situava no troço entre o fluviário Foz do Zêzere e a ponte sobre o Rio Tejo (Praia do Ribatejo – Constância Sul), e que a zona em causa seria alvo de “operações de manutenção, por tempo indeterminado”.

O Trilho Panorâmico do Tejo (GR12 E7 - Grande Rota do Tejo - Etapa Panorâmica do Tejo – Almourol), numa extensão de cerca de 10 quilómetros, foi inaugurado em fevereiro de 2022 e homologado pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal em julho do mesmo ano.