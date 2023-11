Conselho Municipal de Saúde não está a gerar consensos em VFX

Pela segunda vez consecutiva o regulamento para criação de um Conselho Municipal de Saúde em Vila Franca de Xira foi a votação e acabou retirado para receber melhorias e acomodar as sugestões da oposição.

O documento visa, entre outras matérias, definir uma política de saúde para o concelho, emitir pareceres e recomendar a adopção de medidas e propostas que melhorem o funcionamento dos serviços de saúde, voltou a não reunir consensos entre as várias forças políticas e acabou por ser removido da ordem do dia antes de ser votado, a pedido do presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, que quer acomodar ao máximo no documento as sugestões da oposição. O regulamento já tinha ido a votação no início do mês de Novembro mas também acabou retirado para que acomodasse a presença dos vereadores nas reuniões realizadas pelo conselho e também as comissões de utentes. “Estamos decepcionados com as alterações. Podiam integrar representantes das comissões, associações e movimento de utentes dos serviços públicos de saúde designados pelos próprios. A presença dos utentes tem-se demonstrado imprescindível na defesa do Serviço Nacional de Saúde no concelho de VFX”, criticou Nuno Libório da CDU.

Também David Pato Ferreira, da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) lamentou que o conselho apenas mantenha a intenção de se reunir duas vezes por ano e Barreira Soares, do Chega, lembrou que a saúde é importante demais para os vereadores não poderem ter poder de voto no conselho. Manuela Ralha, vereadora com o pelouro da saúde, lembrou que as comissões de utentes que estejam constituídas como associação podem integrar o conselho e que a lei não prevê que se acomode nestes órgãos grupos informais de utentes ou cidadãos.



* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE