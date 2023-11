Colisão frontal na Chamusca provoca dois feridos

partilhe no Facebook

O embate frontal entre duas viaturas ligeiras na estrada que vai para a Ulmagro, em Ulme, concelho da Chamusca, resultou em dois feridos ligeiros na manhã de quarta-feira, 22 de Novembro. De acordo com Comando Sub-Regional de Protecção Civil da Lezíria do Tejo, o alerta foi dado às 08h35 e os feridos foram transportados para o Hospital de Santarém. No local estiveram sete operacionais e quatro viaturas, entre Bombeiros Voluntários da Chamusca, SIV de Torres Novas, serviço municipal da protecção civil e GNR.