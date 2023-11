Tagus comemora 30 anos com eventos em Sardoal, Constância e Abrantes

A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior (TAGUS) vai comemorar 30 anos com eventos em Sardoal, Constância e Abrantes no dia 30 de Novembro. Num comunicado, a TAGUS diz que já aprovou mais de meio milhar de projectos, num investimento de 30 milhões de euros, e quer convidar a população a conhecer o trabalho que tem desenvolvido.

As celebrações começam no Centro Cultural Gil Vicente, em Sardoal, passando da parte de tarde para os Paços do Concelho de Constância e terminando na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes. Durante o dia, “e com o objectivo de relembrar o papel interventivo e dinamizador da TAGUS no Ribatejo Interior”, será realçado o trabalho da TAGUS em seis áreas: Agricultura e Floresta; Turismo, Cultura e Património; Economia e Ação Social; Ambiente e Ação Climática; Educação e Alimentação; e Empreendedorismo.