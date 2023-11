401 crianças de Azambuja vivem na pobreza

Diagnóstico revela que no concelho de Azambuja mais de 400 crianças vivem em pobreza extrema e que no país o número ascende a 150 mil.

Seminário integrado no plano de acção 2022/2023 do Conselho Local de Acção Social de Azambuja

No concelho de Azambuja há 401 crianças a viver em situação de pobreza extrema e no país são cerca de 150 mil. Para que os números baixem a coordenadora nacional da Garantia para a Infância, Sónia Almeida, diz que é preciso identificar quem são estas quatro centenas de crianças, quem são as suas famílias, se estão a ir a escola, se têm médico de família, se estão a viver numa habitação digna ou indigna e, para isso, é preciso “criar o foco de uma abordagem multidimensional”. Até porque, notou, “se há uns tempos uma pessoa pobre era um beneficiário do Rendimento Social de Inserção (RSI) hoje pode ser um funcionário público”. A responsável intervinha no seminário subordinado ao tema “Garantia para a Infância - Olhar o Futuro no Concelho de Azambuja”, realizado em Aveiras de Cima.