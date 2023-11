Falta de segurança no Entroncamento foi assunto na reunião de executivo

Rui Madeira (PSD), vereador da oposição no executivo municipal do Entroncamento, disse estar preocupado face à situação de insegurança que se tem vivido no concelho nos últimos meses, onde ocorreram vários incidentes, alguns deles resultaram na morte de pessoas. O autarca social-democrata afirma que é urgente reforçar as forças de segurança com mais efectivos para voltar a existir controlo e transmitir segurança à população.

Rui Madeira recordou as palavras do ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, durante o lançamento oficial da primeira pedra na empreitada de construção da nova esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) do Entroncamento, onde destacou a necessidade reforçar o efectivo com pelo menos quatro novos agentes. No entanto, Rui Madeira referiu que chegaram os novos elementos, mas saíram outros tantos, considerando a medida como paliativa para a realidade que o concelho está a viver. O autarca lamentou ainda a falta de patrulhamento na cidade, algo que contribui, na sua opinião, para a onda de assaltos que tem existido.

Recorde-se que nos meses de Verão ocorreram assaltos no tribunal e no centro de saúde do Entroncamento, além de uma agressão violenta a um polícia no último dia das festas da cidade. Um dos últimos episódios de violência decorreu na madrugada de 30 de Setembro, junto a um bar da cidade, que acabou por resultar na morte de José Correia. O suspeito de ter matado à facada José Correia, de 51 anos, entregou-se uns dias depois à Polícia Judiciária (PJ) e foi presente à juíza de instrução criminal de Benavente, que determinou a aplicação da medida de coacção mais gravosa, a de prisão preventiva.