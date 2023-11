Fundação CEBI promove encontro sobre futuro da Economia Social e Solidária

A Fundação CEBI está a promover esta quarta-feira o Encontro "Economia social e solidária - Futuro e Inovação", na sua sede, em Alverca do Ribatejo.

Esta manhã foram oradores no primeiro painel de debate Tiago Abalroado, Presidente do Conselho de Administração da Fundação UNITATE, e Carlos Azevedo, Strategic Advisor - IES - Social Business School. Em cima da mesa falou-se de Economia Social e Solidária com moderação do jornalista Luís Ferreira Lopes.

A sustentabilidade financeira do sector social, as dificuldades em contratar pessoal com formação e os poderes instituídos foram algumas das matérias em análise e que contaram com participação da plateia.

A iniciativa continua a decorre pela tarde e a sessão de encerramento cabe a Ana Maria Lima, Presidente do Conselho de Administração da Fundação CEBI, e Vasco Luis de Mello, membro do Conselho de Curadores da Fundação CEBI e Diretor Geral na José de Mello.