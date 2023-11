Prisão preventiva para jovem por tentativa de homicídio em Alverca

Tiroteio acabou com um jovem ferido com gravidade, que se encontra ainda internado

Um homem de 23 anos encontra-se em prisão preventiva após ser detido em Vila Franca de Xira por tentativa de homicídio de um outro homem, que se encontra hospitalizado com prognóstico reservado, disse a Polícia Judiciaria. O suspeito foi detido fora de flagrante delito, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo.

Em comunicado, a PJ refere que o caso remonta à noite de 9 de Novembro, quando os dois homens se encontraram na rua, em contexto pessoal, com o objectivo de um “negócio de natureza ilícita”. De acordo com a nota, “foram disparados vários tiros sobre a vítima, que ficou ferida com gravidade”, encontrando-se ainda internada.

Tal como O MIRANTE noticiou, o caso aconteceu na Rua Engenheiro Aurélio Galhardo Coelho, na urbanização da Malvarosa, em Alverca, e alguns residentes ouviram os disparos, assistiram aos desacatos e foram os primeiros a chamar a polícia.