Reconversão do antigo Externato Rainha Santa Isabel do Sardoal continua por concluir

A Câmara do Sardoal não aceitou a recepção provisória da empreitada de requalificação do edifício do antigo Externato Rainha Santa Isabel, onde vai passar a funcionar a biblioteca municipal. O presidente do município, o social-democrata Miguel Borges, esclareceu, em reunião do executivo camarário, que a decisão teve em conta o que diz serem anomalias e situações que devem ser corrigidas. A obra, que arrancou em 2022, tinha um prazo de execução de um ano mas derrapou no tempo, num investimento de cerca de 900 mil euros.

O autarca explicou que a 19 de Outubro realizou-se o auto de vistoria para a recepção provisória da obra por parte do empreiteiro mas o executivo, de maioria social-democrata, não aceitou. “Verificamos que ainda existem anomalias, por isso não aceitámos a recepção provisória. Existem várias situações que têm que ser corrigidas e revistas porque não estavam em condições. A empresa tem agora de indicar uma data para fazer as correcções de tudo o que consideramos que não está bem”, explicou Miguel Borges.

Como O MIRANTE já noticiou, a obra foi consignada em Fevereiro de 2022 mas sofreu atrasos. O empreiteiro fez quatro pedidos de prorrogação do prazo para conclusão da obra, dos quais três foram aceites pelo município. O último pedido de prorrogação foi recusado tanto pelo PSD como pelos vereadores socialistas na oposição.

A Câmara do Sardoal aprovou, em Julho de 2021, a minuta de contrato e a adjudicação da obra por cerca de 900 mil euros, tendo a obra sido comparticipada por fundos comunitários. A conclusão da empreitada, já com os atrasos, estava prevista para Agosto deste ano. O empreiteiro deu agora a obra como terminada mas com a recusa de recepção da mesma pelo município o processo ainda não está concluído.