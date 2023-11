Habitação ilegal em Cardelas não vai ser reabilitada pela Câmara de Tomar

O presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão (PS), assegurou que não vai existir nenhuma intervenção no imóvel localizado em Cardelas, freguesia da Junceira, no concelho de Tomar. A habitação estava referenciada no conjunto de habitações sociais para reabilitação adjudicado pela câmara no Portal da Contratação Pública. Hugo Cristóvão esclareceu que existiu um lapso e mencionou ainda que o município recebeu uma notificação da Direcção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo a pedir esclarecimentos, à qual estão a responder, em função de uma denúncia. Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata (PSD), sobre este assunto, deixou no ar a ideia de existirem processos de contraordenações punidos em valores de algumas dezenas de milhares de euros.

Recorde-se que, no início deste ano, a Câmara Municipal de Tomar adquiriu um terreno em Cardelas com uma habitação construída ilegalmente, na qual o município fez obras para habitação social que foram imediatamente contestadas por vários moradores, inclusive em reuniões de câmara, e por autarcas, inclusive o da freguesia onde está o terreno. Em Maio deste ano, Hugo Cristóvão, ainda enquanto vice-presidente da autarquia, admitiu em assembleia municipal que o processo da compra do terreno com imóvel foi “incorrectamente avaliado”.