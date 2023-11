Os estacionamentos e os lugares para deficientes em Torres Novas

No dia 25/10/23 acompanhei a reunião pública da Câmara Municipal de Torres Novas e fiquei triste, mais uma vez, quando os moradores de uma zona que desconheço estiveram presentes, a fim de apresentarem a sua indignação. Sem dúvida, com toda a razão. Os moradores foram apanhados de surpresa com placas de estacionamento com tempo limitado. Se fosse no Entroncamento diria que era mais um fenómeno. Em Torres Novas digo que é negligência ou falta de respeito pelos moradores.

Ouvi o sr. vereador dizer que era para mostrar trabalho. Muito bem, mas tendo consciência que nada estava regulamentado só teria de colocar uns sacos pretos de plástico a tapar as placas de estacionamento e já não criavam problemas aos moradores. É uma solução que se vê por todo o país, principalmente em Lisboa. Também, ouvi o sr. presidente da câmara dizer umas palavras, mas sem solução para os moradores que foram multados. No meu entender, o sr. presidente deveria assumir o pagamento das coimas pois os moradores não devem pagar os erros dos responsáveis.

Fui à Loja do Cidadão acompanhado por um filho que é deficiente. Deixei-o à entrada da Loja do Cidadão e fui estacionar a mais de 200 metros de distância. Tratei do assunto. O meu filho ficou novamente junto à entrada da Loja, fiz o mesmo caminho, trouxe o carro, coloquei o meu filho na viatura e seguimos para casa.

Chegado a casa liguei para a Câmara de Torres Novas, pedi para falar com a secção de trânsito. Fui muito bem atendido com a promessa de que iriam colocar placas de estacionamento para deficientes. Já telefonei para a secção de trânsito quatro vezes sobre a colocação das placas. A última vez que telefonei, muito bem atendido por uma senhora, com a promessa que no prazo de dois dias estariam as placas para deficientes e até indicou o local. Apenas colocaram duas placas de estacionamento com o prazo de uma hora de estacionamento. Os políticos ignoram os direitos dos cidadãos deficientes pois num Estado de Direito todos têm os mesmos direitos.

Joaquim dos Santos Elias.