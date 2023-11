PSD de Tomar vota contra requalificação da Escola Gualdim Pais mas obra vai avançar

A empreitada de requalificação da Escola EB 2+3 Gualdim Pais, em Tomar, que prevê um investimento superior a 4,3 milhões de euros foi aprovada com voto de qualidade do presidente do município, Hugo Cristóvão (PS). Os vereadores do PSD votaram contra a proposta por considerarem que há falta de dados que justifiquem uma intervenção cujo valor é “muito significativo”, afirmou Tiago Carrão.

Segundo o autarca social-democrata, na documentação do projecto os técnicos municipais referem que antes do início do processo de empreitada deveria ser feita uma revisão prévia do projecto por uma entidade qualificada de modo a permitir antever erros e omissões e, consequentemente, trabalhos a mais. A revisão do projecto não foi realizada para que a obra aconteça e não se perca tempo, nem o financiamento, esclareceu Hugo Cristóvão. “O que importa dizer sobre isto é que a escola existe, a escola é necessária e a reabilitação há muitos anos é devida”, acrescentou. Explicou ainda que se prevê que as aulas sejam realizadas em contentores sala de aula durante as obras.

O valor da empreitada não inclui o campo de jogos da escola que será um projecto que também será “dispendioso”, mas que fica para uma “decisão futura”, referiu. A reabilitação do campo de jogos tem como objectivo permitir a utilização também da comunidade durante a noite, fins-de-semana ou férias, além da escola.