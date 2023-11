Quase quatro dezenas de veículos rebocados da via pública pela PSP em Santarém

Durante o corrente ano, até meados de Outubro, tinham sido rebocados pela PSP de Santarém 37 automóveis abandonadas na via pública para o interior do parque de viaturas da sede do Comando Distrital de Santarém. Um número superior ao total do ano de 2022, que foi de 35 veículos. Contactada por O MIRANTE, a Polícia de Segurança Pública informa ainda que este ano foi registada a saída do parque de outras 50 viaturas, entregues aos legítimos proprietários ou para centro de abate de viaturas em fim de vida, enquanto em 2022 foram 35.

A PSP refere ainda que há diversas outras situações de viaturas em estado de abandono que são resolvidas sem abertura de processo, da forma mais ágil possível, apenas com a realização de diligências junto dos legítimos proprietários, que são avisados da infracção que estão a cometer e removem, voluntariamente e pelos seus próprios meios, as viaturas da via pública.

A proliferação de carros abandonados no espaço público em Santarém tem sido objecto de comentários políticos tanto na câmara como na assembleia municipal, onde se tem referido que a remoção das viaturas é competência da PSP. O Comando Distrital de Santarém da PSP revela que, através da Esquadra de Trânsito de Santarém, tem efectuado a remoção de várias viaturas da via pública, entre elas, viaturas abandonadas na via pública.

Esclarece ainda que por existir escassez de espaço físico no interior do parque de viaturas da sede do Comando Distrital, único local com garantias de segurança para a guarda de viaturas removidas da via pública, é feita uma priorização das situações que carecem dessa mesma remoção para o interior do espaço. “Concretamente, temos que privilegiar a remoção para este mesmo parque das viaturas furtadas aos seus proprietários e que são localizadas na via pública, as viaturas alvo de crime para diligências de recolha de prova, as viaturas apreendidas à ordem de processos crime, viaturas que impeçam entradas/saídas, que impliquem ou condicionem a liberdade de circulação de terceiros e por último viaturas abandonadas na via pública”, explica a PSP. A Polícia acrescenta que o processo de abate de viaturas abandonadas na via pública é um processo que demora vários meses desde a sinalização da viatura até ao abate da mesma e remoção.