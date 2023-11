Ataque informático à Câmara de Alcanena está a mexer com funcionamento dos serviços

O presidente da Câmara Municipal de Alcanena, Rui Anastácio, diz que o ataque ao sistema informático do município foi um acto de pura maldade mas que não vai parar a autarquia. O autarca realizou uma conferência de imprensa na manhã de quarta-feira, 15 de Novembro, para dar a conhecer os contornos do ataque e as suas consequências, garantindo que, até ao momento, verifica-se apenas que o ataque teve a intenção de destruir informação, não havendo pedido de resgate nem exfiltração de dados.

“O ataque tratou-se de um acto de alguém que quis que a câmara municipal parasse, mas não vai conseguir”, disse. Rui Anastácio informou que após tomada de conhecimento do ataque foi accionada uma estrutura de crise, conforme os procedimentos previamente definidos, para avaliar as repercussões e proceder à restauração dos serviços municipais. O presidente do executivo municipal considera que a situação é de “grande gravidade” e que a autarquia já informou as diferentes entidades com quem tem obrigações legais de reporte. Explica que parte dos processos está a ser realizada manualmente e que isso pode retardar o tempo de resposta dos serviços municipais. O cenário de recuperação de dados está a ser avaliado, mas o regresso à normalidade ainda vai levar o seu tempo, explica. Rui Anastácio agradeceu o empenho dos funcionários municipais e esclareceu que os ordenados e subsídios vão ser pagos dentro da normalidade.

O autarca disse ainda que foram contratadas empresas especializadas para realizar uma auditoria forense que retrate o sucedido e que será entregue às autoridades competentes. O ataque informático vai impedir a entrega do orçamento municipal que estava prevista até 30 de Novembro.