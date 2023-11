Falar de emoções ainda deixa homens desconfortáveis

Para assinalar o Dia Internacional do Homem, que se comemora a 19 de Novembro, O MIRANTE foi para as ruas do centro histórico de Santarém falar com homens sobre boas estratégias de comunicação, sentimentos, entre outras emoções.

Bruno Peixoto, Paulo Silva e José Manuel Franco falaram com O MIRANTE a propósito do Dia Internacional do Homem, que se assinala a 19 de Novembro

Bruno Peixoto, 27 anos, designer de produto, residente em Santarém, é da opinião de que ainda existe um estigma nos homens em falar sobre questões mais emocionais. A ideia de homem forte, que não mostra a parte fraca, consequência de uma mentalidade fechada, é um dos factores que levam, na perspectiva de Bruno Peixoto, a essa inibição, que vai limitar a comunicação com os outros. Na sua opinião, os problemas do quotidiano, nos homens e nas mulheres, devem ser encarados com naturalidade e, caso exista essa necessidade, partilhados com as pessoas de confiança para serem resolvidos. A O MIRANTE diz que o seu pai é a sua grande referência e o modelo masculino que lhe serve de exemplo para encarar o dia-a-dia e os desafios que tem pela frente.

Paulo Silva, 32 anos, é engenheiro de qualidade e considera que um dos desafios do homem é conseguir ter uma comunicação aberta. Por exemplo, um bom diálogo entre pais e filhos representa, para si, um passo importante para a formação intelectual e humana das pessoas, afirma. A categorização da sociedade, na sua opinião, levanta barreiras que criam fragmentações e poluem as mentalidades tornando-as fechadas. Sentir empatia na relação com os outros é, para Paulo Silva, o grande segredo para uma vida plena.

José Manuel Franco, 68 anos, é reformado e diz que a existência de modelos de homem nos dias de hoje é vista de forma diferente em relação ao antigamente. “Já não existem aquelas figuras masculinas cujos jovens queriam seguir. Cada vez mais é a família que tem um papel determinante na formação de carácter das pessoas”, afirma. José Manuel Franco não tem dúvidas de que é importante, para ter uma sociedade actual e desenvolvida, não esquecer o passado e as raízes e dar valor às gerações mais velhas e aos valores fundamentais como o da família.