Ninho de vespa asiática detectado em Samora Correia

Protecção civil já desactivou o ninho na zona ribeirinha da cidade. População não deve aproximar-se do local até à remoção do ninho.

Foi detectado este sábado um ninho de vespa asiática, na zona ribeirinha de Samora Correia. Durante a manhã os serviços da protecção civil desactivaram o ninho, que tem cerca de 70 cm de diâmetro e está situado na extremidade nordeste da zona, junto ao rio Almansor.

O local está vedado e até à remoção do ninho, dentro de dois a três dias, as autoridades solicitam à população para não se aproximarem do local.