Rui Anastácio não explica omissão de informação sobre caso da legionella

A Câmara de Alcanena partilhou um comunicado na sua página oficial nas redes sociais a tomar posição, pela primeira vez, sobre o caso de legionella que ocorreu durante o Verão numa escola do concelho e que foi noticiado por O MIRANTE. A comunicação, assinada pelo presidente da autarquia, Rui Anastácio, confirma a existência de bactérias legionella, mas não explica as razões que levaram a maioria no executivo municipal a omitir informação aos autarcas da oposição e à população.

O presidente do município não explica se os peregrinos que estavam para ser acolhidos na Escola Dr. Anastácio Gonçalves e no pavilhão multiusos tiveram de ser recolocados e, caso assim seja, o porquê de não ter informado os vereadores da oposição quando estes pediram informações sobre a Jornada Mundial da Juventude.

No comunicado, Rui Anastácio começa por afirmar que não existiu nenhum caso, nem nenhum surto. “Em análises efectuadas (…) foram identificadas bactérias Legionella spp (a bactéria que causa a doença do Legionário é a Legionella pneumophila que não foi identificada em qualquer das análises realizadas)”, disse, explicando que os balneários não foram formalmente encerrados porque o estabelecimento escolar já se encontrava encerrado e que o tratamento começou a 28 de Setembro.

No entanto, o ano lectivo começou e os alunos frequentaram as instalações da escola durante pelo menos uma semana, conforme noticiou o nosso jornal. Depois do vice-presidente da autarquia ter afirmado que tinha mandado “encerrar os balneários” e que pode ter acontecido “alguma falha de comunicação entre a escola e a câmara”, informação desmentida pela directora do agrupamento, Rui Anastácio afirma que “de acordo com a informação obtida junto do agrupamento de escolas, os balneários teriam sido utilizados durante alguns dias após o início do ano lectivo, facto que terá decorrido de falhas de comunicação entre as entidades”.

O autarca refere que no dia 31 de Outubro o município teve conhecimento da eficácia dos tratamentos realizados, tendo os mesmos sido comunicados à Autoridade de Saúde, que, na mesma data, deu parecer favorável à reabertura dos equipamentos. “Em reunião recente entre as partes envolvidas, saúde, município e escola, e avaliados todos os procedimentos, foi definida uma metodologia de implementação de um Plano de Prevenção e Controlo de Legionella para todos os equipamentos de gestão municipal, plano esse que já deveria estar implementado, de acordo com a legislação aplicável, desde 2018”, concluiu.