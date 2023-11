Alimentação saudável para alunos em Benavente vence prémio nacional

O Projeto R23, implementado na Escola EB 2,3 Duarte Lopes, em Benavente, foi o grande vencedor da categoria de Projecto do Ano – Alimentação Colectiva e Restauração, nos Prémios Viver Saudável 2023, numa cerimónia que decorreu no dia 23 de Novembro no Casino Estoril.

O projecto foi desenhado pelas nutricionistas da Câmara Municipal de Benavente, Rute Espanhol e Catarina Soares, e tem por base hábitos alimentares saudáveis e refeições escolares equilibradas e ao mesmo tempo atractivas.

Foi com alegria que as nutricionistas receberam o prémio. Na cerimónia estiveram presentes a vereadora com o pelouro da educação, Catarina Vale, a chefe de divisão da educação, Cristina Gonçalves, e a coordenadora da escola Duarte Lopes, Sónia Machado.

Sendo um exemplo de sucesso, o R23 será agora levado para outros refeitórios escolares do Município de Benavente. Foi aprovado por unanimidade em reunião do executivo municipal a implementação do projecto na Escola Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia, e na Escola Básica do Porto Alto, abrangendo assim mais alunos, funcionários e professores.