Foi para o Hospital de VFX com uma fractura e saiu de lá com uma compressa

Jovem de 15 anos deu entrada no Hospital de Vila Franca de Xira com um dedo da mão partido, diagnóstico confirmado através de radiografia, e saiu da unidade com uma compressa entre os dedos fixa com fita adesiva. Luís de Sousa, avô do utente, está indignado com a fraca qualidade do serviço prestado num hospital que em tempos foi de referência.

José, de 15 anos, deu entrada na noite de quinta-feira, 16 de Novembro, no Serviço de Urgência de Pediatria do Hospital de Vila Franca de Xira com dores e sinais evidentes de que tinha fracturado o dedo indicador da mão direita, diagnóstico que veio a confirmar-se através de radiografia. O esperado era que lhe colocassem gesso ou uma órtese (tala removível), mas o utente acabou por deixar aquela unidade de saúde com uma compressa no meio dos dedos envolta em fita adesiva.

“Isto é que me indigna: põem-lhe uma compressa e mandam a mãe ir a uma farmácia comprar uma tala. O que é que o médico - ortopedista - está lá a fazer?”, lamenta Luís de Sousa, avô do utente e antigo presidente da Câmara de Azambuja, acrescentando que por falta de conhecimento acabaram por comprar na farmácia uma tala inadequada que não servia no dedo fracturado.

Com dores persistentes e o dedo inchado, o jovem acabou por se deslocar, na noite seguinte, ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Alcoentre para pedir auxílio. “Conseguiram pôr-lhe uma tala improvisada para naquela noite conseguir dormir e no dia seguinte voltar à farmácia para comprar uma nova tala”, conta o ex-autarca. O MIRANTE questionou o Hospital Vila Franca de Xira sobre o atendimento prestado ao utente mas não obtivemos resposta até à data de fecho desta edição.

Indignado com a situação, Luís de Sousa defende que situações como esta e outras mais graves que possam ocorrer no sistema de saúde devem ser denunciadas para evitar que se repitam e se tornem num modus operandi. “Este é um exemplo de como está a saúde no país e depois temos um ministro que diz que está a ser tudo estudado e tratado...”, lamenta, salientando que “quando o hospital [de Vila Franca de Xira] funcionava como parceria público-privada, com o Grupo José de Mello, os utentes eram atendidos que nem príncipes e não faltava nada. Agora é o que se vê”.