Três mil euros para ajudar nos tratamentos de Maria Clara

Cerca de três mil euros foi quanto foi angariado na iniciativa de solidariedade “Um dia pela Maria Clara”, que decorreu no domingo, 26 de Novembro, na Casa do Campino, em Santarém. A menina de Santarém que sofre de Atrofia Muscular Espinhal tipo 1, uma doença degenerativa muito rara, marcou presença no evento com os seus pais, Carina Mendes e Marco Madeira. O dinheiro angariado vai servir para pagar os tratamentos de Maria Clara que rondam os mil euros por mês. O evento, organizado por amigos e conhecidos de Clarinha, como é tratada por amigos e familiares, contou um com diversas actividades ao longo do dia. Contou com as participações da Associação Académica de Santarém, Clube de Canoagem Scalabitano, Santarém Basket Clube.

A escola NewStarDance fez uma demonstração de dança desportiva, houve zumba com a instrutora Lúcia Marlene e um workshop de sevilhanas e flamenco com a escola “Bailando”. Também houve jogos tradicionais com o Agrupamento de Escuteiros de Alcanhões; um workshop pelo Centro Psicopedagógico “Desportivamente” e um “Conto de Natal”. Houve ainda espaço para uma Quermesse da Alegria, Tiro ao Alvo, uma mesa de trabalhos manuais e pinturas faciais para os mais novos.

Dois anos e meio depois de ter tomado o medicamento para a atrofia muscular espinhal Maria Clara continua a precisar de terapias intensivas para não piorar a sua condição física. A menina, que nasceu a 6 de Dezembro de 2020, utiliza um colete - que só tira à noite para dormir – que a obriga a estar direita mas mesmo assim sofre de escoliose e sifose derivado da falta de força nas pernas. “A Maria Clara teve uma grande evolução depois de tomar o Zolgensma. Antes disso, só mexia os olhos. Neste momento é outra bebé mas não fala e continua sem força nas pernas por isso precisamos tanto das terapias todas as semanas. Basta não fazer um dia que nota-se logo uma regressão no corpo”, explica a mãe, Carina Mendes, a O MIRANTE.