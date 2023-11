A pressa é inimiga dos solteiros porque pode gerar escolhas erradas

Mariana Paulo está solteira e, aos 31 anos, diz não sentir pressa em casar e ter filhos, embora reconheça que se sente pressionada pelos que a rodeiam. A engenheira de software, natural de Santarém, e a viver em Lisboa, não descarta um novo amor depois de três anos sem um compromisso, mas sabe por experiência própria que a pressa é inimiga de relações duradouras. O MIRANTE conversou com a jovem para assinalar o Dia Mundial dos Solteiros, que se celebra a 11 de Novembro.

Para Mariana Paulo, a data é mais um dia em que se sente bem na sua companhia. Habituada a perguntas como “já passaste dos 30, será que não estás a pôr o trabalho em primeiro lugar?”, a jovem explica que ainda não encontrou uma pessoa com a mesma visão e projectos de vida que os seus. As suas curtas relações, afirma, ensinaram-na que “quanto mais tentamos forçar mais nos pomos na situação de fazermos as escolhas erradas e de nos magoarmos”.

A engenheira de software tem colegas na sua empresa que partilham casa e acredita que o contexto actual dos jovens dificulte a permanência em relações uma vez que muitas vezes há um atentado à privacidade e um adiamento da independência. Apesar de os tempos serem outros, quer acreditar que ainda há quem se queira comprometer. Não é fã de aplicações de encontros ou redes sociais, onde só partilha fotos das suas viagens, embora admita que uma das suas últimas relações amorosas, com um colega de faculdade, começou com a troca de mensagens nas redes sociais e só depois passou para a vida real. “Sentia-me confortável porque já o tinha visto pessoalmente e usei as redes sociais como bengala”, revela.