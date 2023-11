Mação regressa às origens com momentos de convívio entre gerações

Todos os meses a Câmara Municipal de Mação dá vida aos “Jogos Tradicionais”, uma iniciativa que surge do slogan “regresso às origens”. O projecto procura incentivar os residentes das várias freguesias do concelho à prática de actividade física e ao convívio entre gerações. No dia 12 de Novembro os participantes juntaram-se no Pavilhão Multiusos de Carvoeiro.

Cláudio Marques e João Louro são dois dos responsáveis pelo projecto, iniciado em 2022. A O MIRANTE explicam que a ideia veio da vontade, e necessidade, de promover o convívio intergeracional também como estímulo para a aprendizagem dos mais novos. Apesar de haver sempre algumas dificuldades com a adesão em determinadas localidades, fazem um balanço positivo da actividade. A iniciativa, que se realiza uma vez por mês nas diferentes sedes de freguesia, conta com vários jogos tradicionais, como o jogo do sapo e da malha, quatro em linha, arco e ganchenta, pião, entre outros. Os técnicos de desporto acreditam que esta é uma boa maneira de incentivar a população a sair de casa e praticar actividade física, combatendo o sedentarismo.

Cláudia Vicente, residente do Carvoeiro, costuma frequentar a actividade com a filha Carlota, de sete anos. Considera fundamental o contacto dos mais jovens com os jogos tradicionais pela aprendizagem e conhecimento do passado. “Os jovens têm vindo a perder a ligação aos costumes e às tradições e eu tento incutir este espírito na minha filha. Faço a minha parte”, afirma, com um sorriso. Jaqueline Portugal é natural do Peru, mas chegou ao concelho há três décadas. Embora a sua residência permanente seja em Lisboa, vem a Mação sempre que pode para encontrar o que chama de “paz interior”. Costuma frequentar as actividades realizadas pelo município, no entanto, participou nos jogos tradicionais pela primeira vez. “Os jovens têm perdido a ligação às tradições para estarem sempre agarrados às tecnologias. Estes eventos podem ser determinantes para ajudar a preservar o nosso passado”, refere.

Carla Martins, presidente da Junta do Carvoeiro, costuma participar nos jogos tradicionais e também não faltou a este, contando com a companhia do filho Tomás. Como autarca acredita que as juntas e câmaras devem tentar promover ao máximo este tipo de eventos porque estão a fazer serviço público e a trabalhar para o bem-estar da população.