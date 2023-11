Burocracias impedem abertura de sala de creche na Chamusca

Provedor da Misericórdia esclarece que atraso se deve a burocracias e lamenta a situação, afirmando que é do interesse da instituição que instalações estejam em pleno funcionamento rapidamente.

A Santa Casa da Misericórdia da Chamusca inaugurou recentemente as obras de remodelação e reestruturação da creche “O Coelhinho”, única do concelho da Chamusca, mas a nova sala ainda não está disponível devido a burocracias. A informação foi dada a O MIRANTE pelo provedor da instituição, Nuno Castelão.

Os pais das crianças realizaram pedidos de inscrição há vários meses, esperando colocar os filhos assim que fosse realizada a inauguração, mas mais de dois meses depois continuam sem respostas. Um dos pais, que pediu ao nosso jornal para não ser identificado, lamenta que depois de “uma grande festa de inauguração”, a nova sala se encontre “por abrir e com inúmeras crianças a aguardar por processos de licenciamento e autorizações que mais funcionam como pedras de arremesso entre a Santa Casa e a Câmara Municipal da Chamusca sem se chegar a qualquer previsão para resolução” do problema.