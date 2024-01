Escola Profissional de Salvaterra de Magos confeccionou refeições para sem-abrigo

partilhe no Facebook

Os alunos de cozinha/pastelaria e restaurante/bar da Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM) confeccionaram refeições e distribuíram-nas na noite de terça-feira, 19 de Dezembro, por sem-abrigo das zonas de Santa Apolónia e da Gare do Oriente, em Lisboa, com professores e funcionários. O gesto “De coração cheio” resultou da parceria de vários anos com os Voluntários Amigos da Rua e seria impossível sem a ajuda da Associação de Estudantes, presidida por Rúben Cardoso, que moveu a comunidade educativa para a doação de alimentos. Foram distribuídas cerca de uma centena de refeições quentes, agasalhos e outras peças de roupa.