Estrada da Castanheira reaberta ao trânsito após obras prolongadas

A Estrada do Porto da Areia na Castanheira do Ribatejo, que estava fechada ao trânsito há quase um ano, foi reaberta a 22 de Dezembro, após contestação popular de quem há muito se via impossibilitado de a usar.

A via liga a Vala do Carregado ao Centro de Recolha Oficial de animais na Castanheira do Ribatejo e estava fechada para conclusão de obras de melhoramentos e requalificação, incluindo novos pavimentos, sinalização e iluminação levadas a cabo pela Montepino, empresa que está a desenvolver no local a construção de uma unidade logística. Os trabalhos, explica a câmara a O MIRANTE, foram feitos no âmbito do processo de licenciamento.

A reabertura da estrada a 22 de Dezembro aconteceu cinco dias depois de um leitor da Castanheira do Ribatejo ter escrito à redacção do jornal criticando a demora nos trabalhos e repudiando o facto da Montepino, dizia, ter “sequestrado” uma via pública importante para a comunidade. “Supostamente seria uma interdição até Março de 2023 mas após a obra concluída colocaram blocos de cimento para impedir a circulação da população”, lamentava o morador.

A estrada foi pontualmente aberta em Outubro aquando de um grande incêndio numa fábrica de paletes da Castanheira obrigou os bombeiros a dar uma volta maior que o necessário para combater o incêndio. “Trata-se de uma estrada pública usada por todos os cidadãos”, alertava o residente. O MIRANTE contactou a Montepino sobre este assunto mas não recebeu resposta até à data de fecho desta edição.

Outros moradores da Vala do Carregado, escutados pelo nosso jornal, também lamentavam o fecho prolongado da estrada. “É um incómodo muito grande que nos obrigou a dar voltas muito longas e a gastar mais combustível. Além disso é perigoso porque em caso de emergência os bombeiros têm de dar uma volta maior”, criticava Afonso Moreira, morador.

A Montepino, sociedade de investimento imobiliário especializada no sector logístico, foi notícia em Setembro de 2023 por desenvolver na Castanheira do Ribatejo um investimento de 120 milhões de euros na construção de 108 mil metros quadrados, boa parte dos quais que serão ocupados pela Leroy Merlin e trará 400 empregos para o local.