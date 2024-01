A professora salva vidas do Tramagal

Verónica Ferreira, 46 anos, é mãe e professora e defende a formação em primeiros socorros em todas as escolas e que as caixas de primeiros socorros devem estar visíveis e abertas ou com chaves por perto. A professora de primeiro ciclo, natural do Tramagal, e colocada em Santarém há sete anos, tirou formação em primeiros socorros, socorros pediátricos e tem ajudado a salvar vidas em vários acidentes, por mero acaso. O caso mais recente foi o do motociclista abalroado por uma carrinha de caixa aberta na rotunda junto ao Convento de São Francisco, em Santarém, a 11 de Dezembro.

No dia do acidente, Verónica Ferreira estava de carro a caminho de uma pastelaria no centro histórico de Santarém. Quando se deparou com o aparato, procurou logo intervir e nem teve tempo de retirar a mala de primeiros socorros do carro, tendo de recorrer ao que tinha à mão.