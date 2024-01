Número de sem-abrigo duplicou em Santarém nos últimos dois anos 

O número de pessoas em situação de sem-abrigo duplicou nos últimos dois anos em Santarém, passando de vinte registadas em 2021 para 42 em 2023, segundo dados fornecidos pela Câmara de Santarém à agência Lusa. De acordo com os dados do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo (NPISA), coordenado pelo município, existem actualmente 42 pessoas em situação de sem-abrigo em Santarém, das quais 88% são do sexo masculino.

A maioria das pessoas em situação de sem-abrigo em Santarém (86%) é de nacionalidade portuguesa, sendo os estrangeiros oriundos de países como Angola, França, Índia, Roménia, Síria e Ucrânia. Segundo o município, a maior parte dos sem-abrigo vive “em casas devolutas ou no espaço público, sozinhos” ou com outras pessoas na mesma situação. Das 42 pessoas em situação de sem-abrigo, oito são casais.