Associação Incluir trabalha para quebrar barreiras e tornar Santarém mais inclusiva

A associação Incluir, sediada em Santarém, tem como principal missão quebrar barreiras e trabalhar na inclusão de pessoas com deficiência, física ou mental, assim como lutar para que os cidadãos com incapacidade tenham condições para manter uma vida condigna. Helena Carona, 54 anos, natural de Angola, é presidente da direcção da associação desde 2014 e uma das principais responsáveis pelo seu renascimento.

A Incluir foi fundada em 1995 por António Melancia. Depois de alguns anos com pouca actividade, Helena Carona e um conjunto de pais decidiram reactivar a associação por sentirem que não existiam respostas suficientes e adequadas no concelho de Santarém para pessoas com necessidades especiais. “Tudo o que existia, que ainda é a maioria actualmente, diz respeito à institucionalização. Nós trabalhamos noutro sentido, no de incluir as pessoas na sociedade”, sublinha a dirigente que é mãe de uma jovem de 18 anos com paralisia cerebral.

Professora de matemática durante vários anos, Helena Carona é actualmente formadora de aplicações e diz que é necessário começar a desconstruir a ideia de que as pessoas com deficiência têm de estar isoladas da sociedade. A associação desenvolve projectos que preparam a comunidade e os diferentes espaços para receberem quem tem necessidades especiais. Um desses projectos é o “Banco de Recursos para a Inclusão” que vai ser apresentado até dia 31 de Janeiro de 2024. O projecto já tem um investidor social, apesar de necessitar de mais, e pretende dar resposta ao problema de prestação de cuidados a crianças deficientes fora do horário escolar. Estão a criar protocolos com três centros de actividade de tempos livres privados: a associação “Tempos Brilhantes”; a “Formiga de Asa” ; e a “Turma do Lápis”.

Dentro da associação existe um gabinete de apoio à família e ao cidadão com deficiência. De dois em dois meses a Incluir realiza reuniões de formação e informação para pessoas com deficiência e familiares, e também para professores. Um dos parceiros da associação é a APPACDM - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental, com quem tem um projecto de empregabilidade, à semelhança do que acontece com o Instituto Politécnico de Santarém. Além disso, tem uma parceria com o projecto Valor T, está inserida na Federação de Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral e trabalha em colaboração com o Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral Calouste Gulbenkian.

Em 2015, através do movimento “Mais para todos”, a associação ganhou um financiamento com o projecto “Tenho Voz”. A associação Incluir tem atendimento às quartas-feiras na Avenida 25 de Abril, em Santarém. Além disso, através de parcerias com farmacêuticas, vende a preços mais acessíveis suplementos alimentares. Conta com mais de uma centena de sócios activos.